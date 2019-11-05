Поленился спешиться: в Тольятти подросток-велосипедист попал под колеса «десятки» и под протокол

СЕГОДНЯ 16:42 2019-11-05T18:58:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал подросток. Вечером в понедельник, 4 ноября, под колеса ВАЗ-2110 угодил 17-летний велосипедист.

- Все произошло в районе дома № 17 на бульваре Космонавтов. За рулем вазовской легковушки находился 23-летний молодой человек. Он сбил парня, который поленился спешится и решил проехать проезжую часть по линии тротуара, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

В результате случившегося подросток получил травмы и ему понадобилась помощь медиков. Кроме того, в отношении него было составлен протокол по статье «Нарушение ПДД велосипедистом».

ИСТОЧНИК KP.RU