Житель Самары забил до смерти шумного соседа, который мешал ему спать

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-05T17:04:41+03:00

Теперь мужчине придется больше 5 лет провести в колонии строгого режима

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В Самаре суд вынес приговор 29-летнему жители поселка Береза, который забил до смерти своего соседа. Поводом этому послужило то, что мужчина слишком шумно вел себя ночью.

- Судом установлено, что погибший ночью нарушал общественный порядок, шумел и мешал спать своим соседям. Один из жильцов дома не выдержал и пошел к нему домой. Там между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил шумного соседа по голове, туловищу и конечностям. После этого хозяин квартиры скончался, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал самарца виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть, и назначил ему 5,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU