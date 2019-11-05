2019-11-05T17:04:41+03:00
Происшествия

Житель Самары забил до смерти шумного соседа, который мешал ему спать

Теперь мужчине придется больше 5 лет провести в колонии строгого режима
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина не сдержался и убил шумного соседаМужчина не сдержался и убил шумного соседаФото: Архив "КП"
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В Самаре суд вынес приговор 29-летнему жители поселка Береза, который забил до смерти своего соседа. Поводом этому послужило то, что мужчина слишком шумно вел себя ночью.

- Судом установлено, что погибший ночью нарушал общественный порядок, шумел и мешал спать своим соседям. Один из жильцов дома не выдержал и пошел к нему домой. Там между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил шумного соседа по голове, туловищу и конечностям. После этого хозяин квартиры скончался, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал самарца виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть, и назначил ему 5,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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