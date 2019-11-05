В Самаре после стычки на матче Крылья Советов - Рубин задержали 13 человек

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-05T18:30:40+03:00

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Полиция разберется с дракой болельщиков на волжском дерби в Самаре - во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" 4 ноября 2019 года здесь случилась потасовка фанатов. Всего во время игры на стадионе было около 10 тыс. зрителей.

- Конфликт произошел между двумя группами болельщиков. Всего сотрудники полиции задержали 13 человек, которые нарушили правопорядок. Еще на семь зрителей составили административные протоколы, один из них за мелкое хулиганство, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В конфликте по данным полиции никто не пострадал. Ранее сообщалось, что в этот же день на стадионе умер стюарт, фанаты связали это происшествие с чуть было не вспыхнувшей дракой. Но в самом клубе заверили, что эти два ЧП никак не связаны. По данным пресс-службы, мужчина 55 лет умер от остановки сердца.

Напомним, встреча «КС» - «Рубин» закончилась со счетом 0:0. Массовая драка фанатов волжских клубов произошла в начале второго тайма.

ИСТОЧНИК KP.RU