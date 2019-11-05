"Волгарь" оставят без воды на сутки, чтобы построить дорогу

СЕГОДНЯ 19:10 2019-11-05T19:10:01+03:00

Холодного водоснабжения не будет сразу на нескольких улицах

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В Самаре жителей одного из микрорайонов города оставят без холодной воды почти на сутки. Как сообщили в СКС, строительная организация, которая делает автомобильную дорогу в "Волгаре", попросила дать им возможность продолжить работу и сделать врезку нового трубопровода. Для этого воду нужно отключить, чтобы не было потопа.

- Таким образом будет отключено холодное водоснабжение на улицах Казбекской, Пирогова, Шоссейной, Осетинской, Казачьей, Ново-Комсомольской, Парниковой, Кашпирской, Западной, в переулке Шоссейном с 10.00 06.11.19 до 10.00 07.11.19, - сообщили в организации.

Сейчас на месте строительства дороги проходит водовод диаметром 700 мм. Водой жителей, конечно, обеспечат при помощи бойлеров.

Дорогу будут строить до конца года, жители рассчитывают, что ездить по ней можно будет уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU