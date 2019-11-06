Из Самары за границу "утекли" 187 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:26 2019-11-06T07:26:15+03:00

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В Самарской области бизнесменов подозревают в незаконном "отмыве" денег. Среагировали на опасность для бюджета страны силовики: они увидели перевод на большую сумму единовременно и заинтересовались, что же происходит. О деталях рассказали в Самарской таможне.

- Контракты с иностранными контрагентами были заключены от имени директора одного из ООО. Получатели денег должны были отправить в Россию флеш-накопители и программное обеспечение для складской логистики. На иностранные счета ушли 2,7 млн евро (это 187 млн. рублей), - объяснили таможенники.

К концу срока договора в Россию пришли далеко не все флешки, а программное обеспечение и вовсе не было разработано. Так что правоохранительные органы не случайно заподозрили: дело пахнет выводом денег из страны. Сейчас возбуждено уголовное дело. Нарушителям закона грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU