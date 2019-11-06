2019-11-06T09:38:50+03:00
Общество

Жена самарского олигарха в откровенной рубашке призналась в любви к спагетти

Инстадива продолжает радовать поклонников прекрасными фото
Анастасия МЫШКИНА
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Ксения призналась, что обожает пастуКсения призналась, что обожает пасту
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Жена самарского олигарха Ксения Царицына рассказал подписчикам своего блога, как прекрасно чувствует себя в солнечных Дубаях в это время года. Инстадива поделилась фотографиями в купальнике на фоне песков пустыни, а также выложила фото с подругой. Хвастаясь прекрасными телами, девушка заметила, что невозможно поверить, будто у дам пять детей на двоих.

А еще Ксения сделала каминаут. Под фотографией, где она в зеленой откровенной рубашке жадно поедает спагетти, красотка написала:

- Я влюблена. У меня отношения с пастой.

Подписчики, правда, сломали глаза, думая куда же смотрет ьв первую очередь: на аппетитную пасту или на не менее аппетитную грудь модели, которую она и не подумала прятать в строгий вырез.

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Ксения Царицына выложила фото в пустыне
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Подписчицы же попросили Ксению возобновить свой бьюти-блог и подробнее рассказать, какими кремами она пользуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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