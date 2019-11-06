В селе Дубовый Умет на площади 200 кв.м полыхал частный дом

СЕГОДНЯ 08:14 2019-11-06T08:14:20+03:00

У пожарных ушло почти три часа, чтобы потушить пламя

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В ночь на среду, 6 ноября, в селе Дубовый Умет в Волжском районе произошел серьезный пожар. На улице Советской, 70 загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 1:54. Пожарные подразделения были направлены на место по повышенному рангу "Пожар № 2". По приезду было установлено, что огонь охватил частный дом на площади 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 2:46, а полностью его потушить только спустя примерно час - в 3:40. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали 40 пожарных и 15 единиц техники. Причина пожара пока не известна.

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ИСТОЧНИК KP.RU