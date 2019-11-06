Год театра продолжается: Куйбышевский НПЗ подарил маленьким самарцам кукольный спектакль

СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-06T08:27:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздник «Дружба без границ» стал доброй осенней традицией для КНПЗ и ребят Куйбышевского района – подопечных центра «Семья». В прошлом году заводчане организовали для них мастер-класс по изготовлению игрушек, на этот раз – выставку детских художественных работ «Мы с тобой мечтатели» и веселый кукольный спектакль о дружбе зайца, медвежонка и ежика.

Прибыв в центр «Семья» (ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»), дети обнаружили в зале самый настоящий художественный «музей»: множество рисунков, в которых их сверстники – воспитанники студии творчества «Фантазия», рассказали о своих мечтах. А потом юные зрители попали в волшебную страну Тилимилитрямдию, которую медвежонок выдумал для своих друзей. Одна из сказок Сергея Козлова (автора бессмертного «Ежика в тумане») ожила, и ее герои в глазах детей были совсем не куклами-марионетками, а настоящими зверушками, дружба которых победила все несчастья в лице злого волка.

И повеселились, и подружились: театр сближает!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спектакль понравился всем: и детям, и взрослым. Татьяна Горшкова привела на мероприятие внука Гришу и правнучку Соню – дети растут с бабушкой, и возможностей посещать театр, прямо скажем, немного.

- Мы здесь часто бываем – ходим в группу психологической реабилитации, - рассказала Татьяна Григорьевна. – И на праздники нас приглашают – 1 сентября, например, побывали здесь с нашей маленькой семьей. Спектакль очень понравился – мои внуки любят театр и очень здорово, что они смогли посмотреть постановку с другими детьми, увидеть что-то новое кроме школы и детского сада.

Именно поэтому Куйбышевский НПЗ и организует для ребят праздники, не ограничиваясь покупкой подарков. Когда радость общая, она может перерасти в крепкую дружбу, не так ли?