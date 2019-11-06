Хоккейная «Лада» дома обыграла «Звезду» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-06T08:34:25+03:00

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Во вторник, 5 ноября, в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. На льду «Лада-Арены» встречались одни из лидеров конференции 1: местная хоккейная команда «Лада» и «Звезда» из Москвы. Удача оказалась на стороне тольяттинцев. Они обыграли гостей со счетом 7:4.

Счет в матче на 4 минуте открыли игроки «Звезды». У гостей отличился Артем Антипов. Тольяттинцы смогли отыграться уже на 13 минуте. Шайбу в ворота гостей забросил Андрей Белозеров. Больше в первом периоде ни одна из команд голами не отличилась, а вот во втором хоккеисты «Лады» поразили ворота «Звезды» пять раз. Авторами голов стали Александр Тимирев, Никита Кротиков, Артурс Озолиньш, Филипп Толузаков и вновь Андрей Белозеров. На это гости ответили только шайбой Сергея Сулева. В третьем периоде игроки «Звезды» попытались уменьшить отрыв и забросили в ворота тольяттинцев две шайбы. «Лада» же смогла забить только один гол — снова Филипп Толузаков. Победа досталась команде из Автограда.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в четверг, 7 ноября, против «Химика» из Воскресенска. Встреча также пройдет в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU