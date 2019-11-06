2019-11-06T08:52:08+03:00
Происшествия

В Тольятти пенсионера сбила собственная машина

Мужчина, видимо, забыл поставить автомобиль на ручник, и тот покатился сам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист с переломом ноги попал в больницуАвтомобилист с переломом ноги попал в больницуФото: Архив "КП"
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Во вторник, 5 ноября, на территории СНТ «Дачная» в Тольятти произошло необычное ДТП. Там примерно в 7:20 автомобиль Lifan Solano «набросился» на собственного владельца. Всему виной — невнимательность мужчины.

- 67-летний водитель иномарки прежде, чем выйти из салона, не принял достаточных мер по недопущению самопроизвольного движения авто. В результате машина сама начала движение и наехала на мужчину, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП закончилось госпитализацией пенсионера в больницу. Мужчина получил перелом бедренной кости. Сейчас полицейские проводят по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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