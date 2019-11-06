В Тольятти пенсионера сбила собственная машина
Во вторник, 5 ноября, на территории СНТ «Дачная» в Тольятти произошло необычное ДТП. Там примерно в 7:20 автомобиль Lifan Solano «набросился» на собственного владельца. Всему виной — невнимательность мужчины.
- 67-летний водитель иномарки прежде, чем выйти из салона, не принял достаточных мер по недопущению самопроизвольного движения авто. В результате машина сама начала движение и наехала на мужчину, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
ДТП закончилось госпитализацией пенсионера в больницу. Мужчина получил перелом бедренной кости. Сейчас полицейские проводят по факту произошедшего проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU