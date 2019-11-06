В Самаре 6 ноября на площади Куйбышева пройдет генеральная репетиция Парада Памяти
В среду, 6 ноября, на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре пройдет генеральная репетиция Парада Памяти. Участники мероприятия в последний раз отрепетируют торжественный проход в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сам Парад Памяти состоится в четверг, 7 ноября, в 12:00. Он пройдет в Самаре уже в девятый раз. Торжественным маршем по площади Куйбышева пройдут 125 парадных расчетов. Также жителям и гостям города покажут военную технику времен Великой Отечественной войны. На земле самарцев будут удивлять танком Т-34, а в небо над городом запустят легендарный Ил-2.
Напомним, что из-за проведения репетиции парада движение по дорогам вблизи площади Куйбышева будет временно закрыто. Также там запретят остановку и стоянку транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU