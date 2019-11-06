Умер актер самарского драмтеатра, снимавшийся в "Улицах разбитых фонарей"

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-06T09:40:19+03:00

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Во вторник, 5 ноября, на 48 году скончался актер, педагог Самарского академического театра драма имени Горького Виталий Жигалин. Он умер после продолжительной болезни.

- Виталий Жигалин запомнился как импульсивный и харизматичный актер, как любящий отец, внимательный педагог и человек с сильным волевым характером, - сообщили представители театра.

Виталий Жигалин начал трудиться в театре драмы имени Горького в 1995 году. За это время он сыграл там много различных ролей. Он запомнился в таких спектаклях, как Тело «Человек из Ламанчи», Караско «Вишневый сад», купец «Панночка», Лопахин «Алые паруса», Виктор Джонсон «Доходное место» и т. д. Также Виталий Жигалин успел сняться и в нескольких российских кинолентах. Его можно было увидеть в сериалах «Улицы разбитых фонарей-15», «Невский», «Ментовские войны-7».

О том, когда и где состоится прощание с артистом, пока не известно. Об этом представители драмтеатра сообщат позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU