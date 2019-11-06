2019-11-06T09:50:43+03:00
Происшествия

В Тольятти магазинный вор устроил игру в прятки с сотрудниками Росгвардии

Мужчина надеялся, что стражи порядка не найдут его за стеллажами с товарами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обмануть росгвардейцев у преступника не вышлоОбмануть росгвардейцев у преступника не вышлоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно в Тольятти произошло дерзкое нападение на супермаркет на улице Ленина. Примерно в 2 часа ночи неизвестный выбил окно и пробрался в магазин. О случившемся стало известно благодаря очевидцу и тому, что в торговой точке сработала охранная сигнализация.

- Прибывшие на место происшествия патрульные заблокировали пути отхода из магазина. Один экипаж остался на улице, а другой начал осмотр помещения. Предполагаемого злоумышленника удалось найти на складе — мужчина прятался за стеллажами с товарами, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Поняв, что его заметили, мужчина попытался сбежать, но на улице его поймали дежурившие там сотрудники Росгвардии. Несостоявшимся вором оказался 28-летний житель Тольятти. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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