В Самарскую область пришла аномально теплая погода

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-06T10:29:23+03:00

Всю неделю в регионе будет держаться плюсовая температура воздуха

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Эта рабочая неделя в Самарской области выдастся довольно теплой. По прогнозам синоптиков, в регион возвращается октябрьская погода.

- Западные циклоны принесут в Поволжье волны атлантического тепла. При этом ожидаются небольшие дожди, с усилением южного, юго-западного ветра. До конца рабочей недели сохранится аномально теплая погода. Температура воздуха будет на 6-8°С выше средних многолетних значений, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, сегодня, 6 ноября, местами по региону пройдет небольшой дождь. Столбики термометров будут держаться в пределах 6...11 °C. В четверг, 7 ноября, по области также возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит 8-13 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Воздух прогреется до 7...12 °C. В пятницу, 8 ноября, ожидаются аналогичные погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU