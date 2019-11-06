2019-11-06T11:31:39+03:00
Общество

Самарская область вошла в тройку регионов, где реже всего попадают в аварии на дорогах

По безопасному вождению 63 регион обошли только Омская и Новосибирские области
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарская область набрала 86 баллов по безопасному вождениюСамарская область набрала 86 баллов по безопасному вождениюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В России составили рейтинг регионов по уровню аварийности на дорогах. Как выяснилось, безопаснее всего ездить по дорогам Центрального федерального округа. Больше всего же рискуют автомобилисты в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах.

Что касается Самарской области, то она вошла в число регионов, где наблюдается самый высокий уровень безопасного вождения. Как пишет РБК, регион набрал 86 баллов и расположился на третьем месте из 10. Обошли Самарскую область только Омская и Новосибирская области, ниже оказались Москва, Костромская область, республика Калмыкия, Саратовская область.

Отметим, что исследование проводилось на основе данных о скорости движения авто, об ускорении и торможении, а также о времени, проведенном за рулем. Получить их удалось благодаря телематическим устройствам, установленным на автомобилях, застрахованных по КАСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое самарцев попали под суд за игру в покер в банкетном зале гостиницы
Дептранс Самары опроверг информацию о снижении установленной платы за проезд по карте
Под Самарой легковушка столкнулась с фурой и вылетела в кювет: пострадали два человека
Greenpeace рассказал, чем загрязняют берега водоемов в Самарской области
Самарский бизнесмен Владимир Кошелев предложил оказывать помощь застройщикам во время перехода на новые правила финансирования
Обыск у крымской чиновницы: в СИЗО у Светланы Моравской изъяли лекарства и еду
Самарцы смогут посмотреть Парад Памяти на площади Куйбышева, не выходя из дома
В больнице скончались пассажирка и 11-месячный сын водителя «Калины», который погиб в ДТП под Самарой
В Самаре требуют убрать торговые киоски на пересечении улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе
Двое пловцов из Самарской области завоевали «золото» на чемпионате России
Пожар в доме на улице Авроры в Самаре: спасена женщина, погиб мужчина
В Самаре менеджер утащил из служебного сейфа деньги и телефоны почти на 400 тысяч рублей
В Сызрани мужчина познакомился в кафе с уголовником и остался без телефонов и банковских карт
На подъезде к Самаре водитель фургона сбил пешехода на темной дороге: мужчина скончался в больнице
В Самарскую область пришла аномально теплая погода
«Настоящий лидер»: в Самаре назвали имя победителя конкурса «Студент года 2019»
В Самаре автомобилистка нарушила ПДД и отправила «Шевроле» в столб
В Тольятти магазинный вор устроил игру в прятки с сотрудниками Росгвардии
Умер актер самарского драмтеатра, снимавшийся в "Улицах разбитых фонарей"
В Самаре 6 ноября на площади Куйбышева пройдет генеральная репетиция Парада Памяти
В Тольятти пенсионера сбила собственная машина
Хоккейная «Лада» дома обыграла «Звезду» в матче ВХЛ
Год театра продолжается: Куйбышевский НПЗ подарил маленьким самарцам кукольный спектакль
В селе Дубовый Умет на площади 200 кв.м полыхал частный дом
Жена самарского олигарха в откровенной рубашке призналась в любви к спагетти
Из Самары за границу "утекли" 187 миллионов рублей