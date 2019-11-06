Самарская область вошла в тройку регионов, где реже всего попадают в аварии на дорогах

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-06T11:31:39+03:00

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В России составили рейтинг регионов по уровню аварийности на дорогах. Как выяснилось, безопаснее всего ездить по дорогам Центрального федерального округа. Больше всего же рискуют автомобилисты в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах.

Что касается Самарской области, то она вошла в число регионов, где наблюдается самый высокий уровень безопасного вождения. Как пишет РБК, регион набрал 86 баллов и расположился на третьем месте из 10. Обошли Самарскую область только Омская и Новосибирская области, ниже оказались Москва, Костромская область, республика Калмыкия, Саратовская область.

Отметим, что исследование проводилось на основе данных о скорости движения авто, об ускорении и торможении, а также о времени, проведенном за рулем. Получить их удалось благодаря телематическим устройствам, установленным на автомобилях, застрахованных по КАСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU