В Самаре менеджер утащил из служебного сейфа деньги и телефоны почти на 400 тысяч рублей
В Самаре суд вынес приговор 26-летнему менеджеру салона сотовой связи. Молодой человек пытался обчистить собственный магазин.
- В июне 2019 года менеджер торговой точки забрал из служебного сейфа 266 тысяч рублей, а также сотовые телефоны и цифровые устройства на общую сумму 119 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Распорядиться похищенным молодой человек не успел. Полицейские задержали его сразу же после совершения преступления. Парень не стал отрицать свою вину. Суд признал его виновным в покушении на присвоение чужого имущества, вверенного ему, и назначил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU