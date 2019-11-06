В Самаре менеджер утащил из служебного сейфа деньги и телефоны почти на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-06T11:49:42+03:00

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В Самаре суд вынес приговор 26-летнему менеджеру салона сотовой связи. Молодой человек пытался обчистить собственный магазин.

- В июне 2019 года менеджер торговой точки забрал из служебного сейфа 266 тысяч рублей, а также сотовые телефоны и цифровые устройства на общую сумму 119 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Распорядиться похищенным молодой человек не успел. Полицейские задержали его сразу же после совершения преступления. Парень не стал отрицать свою вину. Суд признал его виновным в покушении на присвоение чужого имущества, вверенного ему, и назначил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU