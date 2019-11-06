Пожар в доме на улице Авроры в Самаре: спасена женщина, погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-06T12:05:04+03:00

Пожарные быстро справились с огнем, но одного мужчину спасти не смогли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Утром в среду, 6 ноября, в Советском районе Самары произошел серьезный пожар. Загорелась квартира в девятиэтажке на улице Авроры, 117а. К сожалению, не обошлось без погибших.

- Сообщение о возгорании поступило в 11:10. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 17 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, из горящей квартиры пожарным удалось спасти женщину. Еще один жилец - 61-летний мужчина - погиб. Потушить возгорание сотрудникам МЧС удалось в 11:38. На месте работали 19 человек личного состава и 7 спецмашин. Причину пожара предстоит установить специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU