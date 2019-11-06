Двое пловцов из Самарской области завоевали «золото» на чемпионате России

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-06T12:24:11+03:00

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В Казани стартовал чемпионат России по плаванию. В нем участвуют и спортсмены из Самарской области. Они успели отличиться уже в первый день соревнований.

- Александр Кудашев и Ирина Кривоногова завоевали по золотой медали на чемпионате России по плаванию, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Александр Кудашев выиграл награду на дистанции 200 м баттерфляем, а Ирина Кривоногова — на дистанции 400 м комплексом. Оба спортсмена были отобраны на чемпионат Европы, который пройдет в декабре в Шотландии.

ИСТОЧНИК KP.RU