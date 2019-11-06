Двое пловцов из Самарской области завоевали «золото» на чемпионате России
Награды высшей пробы выиграли Александр Кудашев и Ирина Кривоногова
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Казани стартовал чемпионат России по плаванию. В нем участвуют и спортсмены из Самарской области. Они успели отличиться уже в первый день соревнований.
- Александр Кудашев и Ирина Кривоногова завоевали по золотой медали на чемпионате России по плаванию, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.
Александр Кудашев выиграл награду на дистанции 200 м баттерфляем, а Ирина Кривоногова — на дистанции 400 м комплексом. Оба спортсмена были отобраны на чемпионат Европы, который пройдет в декабре в Шотландии.
ИСТОЧНИК KP.RU