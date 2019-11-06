В больнице скончались пассажирка и 11-месячный сын водителя «Калины», который погиб в ДТП под Самарой

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-06T13:27:54+03:00

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Стали известны новые подробности смертельного ДТП, которое произошло в минувшую субботу, 2 ноября, на трассе «Самара — Бугуруслан» в Кинельском районе. Напомним, в тот день 34-летний водитель автомобиля «Лада Калина» вылетел на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra. От полученных травм мужчина скончался на месте. Как выяснилось, в отечественной легковушке тогда еще находились 29-летняя девушка и 11-месячный сын погибшего. К сожалению, они скончались в больнице.

Обоим машинам сильно разворотило передние частиФото: ГУ МВД России по Самарской области

- Пассажирку «Лады» с различными травмами доставили в реанимацию, где она скончалась на следующий день. Сын автомобилиста тоже впоследствии скончался от полученных травм. Также в больницу были госпитализированы водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В облГлавке отмечают, что сейчас по факту аварии проводится проверка, и призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU