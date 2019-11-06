Самарцы смогут посмотреть Парад Памяти на площади Куйбышева, не выходя из дома

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-06T13:42:11+03:00

Трансляция Парада Памяти на площади Кубйышева в Самаре начнется в 12:00 7 ноября Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Изменить размер текста: A A

В четверг, 7 ноября, в 12:00 на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре пройдет Парад Памяти, в котором примут участие 125 парадных расчетов из 6,5 тысяч человек. Вход на мероприятие будет свободный. Посмотреть на парад можно будет не только вживую, но и по телевизору. Его будут транслировать по всей Самарской области.

- Трансляцию Парада Памяти будут вести телеканалы ГТРК «Самара», ТРК «Губерния» и «Самара-ГИС». Они начнут прямую трансляцию с площади Куйбышева в 12:00, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Также увидеть трансляцию парада можно будет в YouTube и в четырех виртуальных концертных залах, которые находятся в Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Жигулевске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Летающий танк» спас моего отца!»: единственный в России военный Ил-2 прилетел на родной завод в Самару

Самолет сделал круг почета над аэродромом, где появился на свет, а дочь пилота, чью жизнь спасла эта боевая машина, поблагодарила ветеранов, собиравших Ил-2 (подробнее)

Какие дороги перекроют в Самаре и как поедет транспорт в день Парада Памяти 7 ноября 2019

Публикуем список дорог в Самаре, которые 6 и 7 ноября будут закрыты для движения (подробнее)

Парад Памяти 7 ноября 2019 года в Самаре: как пройдет торжественный марш в честь военного парада 1941 года

Боевая техника, солдатские расчеты в форме времен Великой Отечественной войны и реконструкция сражения: 7 ноября 2019 года в Самаре пройдет Парад Памяти (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU