2019-11-06T13:42:11+03:00
Общество

Самарцы смогут посмотреть Парад Памяти на площади Куйбышева, не выходя из дома

Грандиозное событие будут в прямом эфире транслировать местные телеканалы
Илона МАЙСКАЯ
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Трансляция Парада Памяти на площади Кубйышева в Самаре начнется в 12:00 7 ноябряТрансляция Парада Памяти на площади Кубйышева в Самаре начнется в 12:00 7 ноябряФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В четверг, 7 ноября, в 12:00 на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре пройдет Парад Памяти, в котором примут участие 125 парадных расчетов из 6,5 тысяч человек. Вход на мероприятие будет свободный. Посмотреть на парад можно будет не только вживую, но и по телевизору. Его будут транслировать по всей Самарской области.

- Трансляцию Парада Памяти будут вести телеканалы ГТРК «Самара», ТРК «Губерния» и «Самара-ГИС». Они начнут прямую трансляцию с площади Куйбышева в 12:00, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Также увидеть трансляцию парада можно будет в YouTube и в четырех виртуальных концертных залах, которые находятся в Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Жигулевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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