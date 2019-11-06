Самарский бизнесмен Владимир Кошелев предложил оказывать помощь застройщикам во время перехода на новые правила финансирования
В Москве в рамках форума «Управление и контроль строительства» прошло заседание комитета по строительству «Деловой России» под председательством самарского застройщика Владимира Кошелева. В заседании также принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Главными в повестке дня стали вопросы перехода строительной отрасли на новые правила финансирования.
- На сегодняшний день все больше застройщиков жилья переходят на механизм строительства с привлечением средств граждан посредством их размещения на счетах эскроу. В данной связи ряд положений 214-ФЗ можно считать избыточными и ограничивающими возможности развития отрасли, - отметил Кошелев.
Кроме того, самарский предприниматель предложил во время перехода на новые правила финансирования оказывать информационную и административную помощь всем застройщикам. В том числе тем, кто занимается небольшими стройками, которые не вызывают интереса у банков.
Замминистра строительства и ЖКХ эту идею Владимира Кошелева поддержал.
ИСТОЧНИК KP.RU