Greenpeace рассказал, чем загрязняют берега водоемов в Самарской области

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-06T14:08:13+03:00

Чаще всего на берегах самарских водоемов можно встретить окурки, пластик и пакеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Greenpeace рассказали, чем больше всего загрязняют берега водоемов Самарской области. В исследовании принимали участие сами жители региона.

- В Самарской области было проведено 15 проверок. За это время удалось собрать, посчитать и рассортировать 12052 фрагментов мусора. 47,8% из них оказались пластиком, который в большинстве своем предназначался для одноразового использования, - сообщили волонтеры.

В топ-10 загрязнителей берегов водоемов Самарской области вошли окурки (21,6%), кусочки пластика (10,1%), пакеты и мягкие пачки (9,1%), бутылки (8,3%), влажные салфетки (7,3%), пластиковые крышки (6%), стаканчики и крышки от них (5,4%), фасовочные пакеты (5,3%), пакеты-майки (5,2%) и пластиковые кольца от крышек бутылок (3,1%).

Отметим, что подобные исследования проводились во многих регионах России. На основе полученных данных представители Greenpeace намерены создать перечень одноразовых пластиковых вещей, оборот которых в дальнейшем будет предложено законодательно ограничить.

ИСТОЧНИК KP.RU