Дептранс Самары опроверг информацию о снижении установленной платы за проезд по карте

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-06T15:01:25+03:00

Чиновники отмечают, что такой вариант будет рассмотрен только при следующем увеличении цен

Изменить размер текста: A A

В департаменте транспорта Самары «открестились» от информации о снижении стоимости проезда в общественном транспорте, которая недавно появилась в СМИ. Напомним, ранее в дептрансе сообщили, что плату по единой транспортной карте могут сделать ниже, чем при оплате проезда наличными.

- Нами не предоставлялась информация о том, что планируется снижение установленной в настоящее время стоимости проезда. Имелось ввиду, что безналичная оплата проезда может быть уменьшена в будущем при изменении стоимости проезда, - сообщили в твиттере представители дептранса.

Таким образом, в ближайшее время менять размер платы по транспортной карте не будут. Такой вариант рассмотрят только при планировании следующего увеличения цен на проезд в общественном транспорте. Напомним, что с 1 января 2019 года стоимость билета по карте и за наличные в городском транспорте Самары составляет 28 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU