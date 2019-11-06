2019-11-06T15:01:25+03:00
Общество

Дептранс Самары опроверг информацию о снижении установленной платы за проезд по карте

Чиновники отмечают, что такой вариант будет рассмотрен только при следующем увеличении цен
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В ближайшее время менять безналичную оплату проезда не будутВ ближайшее время менять безналичную оплату проезда не будутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В департаменте транспорта Самары «открестились» от информации о снижении стоимости проезда в общественном транспорте, которая недавно появилась в СМИ. Напомним, ранее в дептрансе сообщили, что плату по единой транспортной карте могут сделать ниже, чем при оплате проезда наличными.

- Нами не предоставлялась информация о том, что планируется снижение установленной в настоящее время стоимости проезда. Имелось ввиду, что безналичная оплата проезда может быть уменьшена в будущем при изменении стоимости проезда, - сообщили в твиттере представители дептранса.

Таким образом, в ближайшее время менять размер платы по транспортной карте не будут. Такой вариант рассмотрят только при планировании следующего увеличения цен на проезд в общественном транспорте. Напомним, что с 1 января 2019 года стоимость билета по карте и за наличные в городском транспорте Самары составляет 28 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое самарцев попали под суд за игру в покер в банкетном зале гостиницы
Под Самарой легковушка столкнулась с фурой и вылетела в кювет: пострадали два человека
Greenpeace рассказал, чем загрязняют берега водоемов в Самарской области
Самарский бизнесмен Владимир Кошелев предложил оказывать помощь застройщикам во время перехода на новые правила финансирования
Обыск у крымской чиновницы: в СИЗО у Светланы Моравской изъяли лекарства и еду
Самарцы смогут посмотреть Парад Памяти на площади Куйбышева, не выходя из дома
В больнице скончались пассажирка и 11-месячный сын водителя «Калины», который погиб в ДТП под Самарой
В Самаре требуют убрать торговые киоски на пересечении улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе
Двое пловцов из Самарской области завоевали «золото» на чемпионате России
Пожар в доме на улице Авроры в Самаре: спасена женщина, погиб мужчина
В Самаре менеджер утащил из служебного сейфа деньги и телефоны почти на 400 тысяч рублей
Самарская область вошла в тройку регионов, где реже всего попадают в аварии на дорогах
В Сызрани мужчина познакомился в кафе с уголовником и остался без телефонов и банковских карт
На подъезде к Самаре водитель фургона сбил пешехода на темной дороге: мужчина скончался в больнице
В Самарскую область пришла аномально теплая погода
«Настоящий лидер»: в Самаре назвали имя победителя конкурса «Студент года 2019»
В Самаре автомобилистка нарушила ПДД и отправила «Шевроле» в столб
В Тольятти магазинный вор устроил игру в прятки с сотрудниками Росгвардии
Умер актер самарского драмтеатра, снимавшийся в "Улицах разбитых фонарей"
В Самаре 6 ноября на площади Куйбышева пройдет генеральная репетиция Парада Памяти
В Тольятти пенсионера сбила собственная машина
Хоккейная «Лада» дома обыграла «Звезду» в матче ВХЛ
Год театра продолжается: Куйбышевский НПЗ подарил маленьким самарцам кукольный спектакль
В селе Дубовый Умет на площади 200 кв.м полыхал частный дом
Жена самарского олигарха в откровенной рубашке призналась в любви к спагетти
Из Самары за границу "утекли" 187 миллионов рублей