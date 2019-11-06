Трое самарцев попали под суд за игру в покер в банкетном зале гостиницы

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-06T15:20:33+03:00

Игру в покер расстроили не вовремя появившиеся в гостинице полицейские Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Двое мужчин и женщина незаконно организовали азартные игры и вовлекли в них знакомых

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В Самаре трое местных жителей попали под суд за азартные игры в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- В марте 2019 года двое мужчин и женщина арендовали банкетный зал в гостинице, расположенной в Железнодорожном районе Самары, и позвали туда своих знакомых играть в покер. Они были пойманы при проведении азартных игр, - рассказали правоохранители.

Суд признал всех троих виновными в организации и проведении азартных игр и назначил им различные сроки лишения свободы условно. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU