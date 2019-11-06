В Самаре командир самолета отказался везти пассажира из Читы в Турцию

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-06T15:40:20+03:00

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На днях из аэропорта Курумоч не мог вылететь самолет рейса Самара — Анталья. Воздушное судно задержал один из пассажиров — 41-летний житель Читы. Мужчина закурил на борту, что не понравилось пилоту.

- Командир воздушного судна отказал в перелете гражданину, курившему на борту. Вызванные на место полицейские, задержали мужчину и доставили его в дежурную часть, - сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Стражи порядка составили на курильщика протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Мужчине грозит штраф до 10,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU