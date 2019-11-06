2019-11-06T15:56:35+03:00
Происшествия

В Чапаевске на 8 лет отправили в колонию поставщицу спайса и героина

Женщина хранила наркотики у себя дома в тайнике
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жительница Чапаевска будет отбывать наказание в колонии общего режимаЖительница Чапаевска будет отбывать наказание в колонии общего режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Чапаевске суд вынес приговор 37-летней местной жительнице Наталье С., которая занималась поставками крупных партий наркотиков.

- Женщина была задержана в апреле 2019 года. В ее доме в тайнике были найдены 97 граммом героина и 65 граммов спайса. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ», - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В начале октября Чапаевский городской суд признал женщину виновной и приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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