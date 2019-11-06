"Там до сих пор лужа крови": в Самаре неизвестные зверски убили пенсионера у детского сада
Следователи Самары расследуют жестокое убийство. Вечером в прошлый четверг, 31 октября, неизвестные на улице Гастелло лишили жизни 73-летнего пенсионера.
- Это случилось недалеко от детского сада № 8, во дворе дома 41-45. Говорят, ему нанесли несколько ножевых ранений. Кровь там до сих пор осталась. Полицейские ходили по домам, опрашивали, что к чему, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" местный житель Геннадий Семенов (имя изменено).
Правоохранители проверяли несколько человек на причастность к преступлению, но сейчас задержанных по-прежнему нет.
- Смерть поступила от колото-резанного ранения шеи. Подозреваемые устанавливаются. Причина случившегося тоже, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU