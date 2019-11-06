2019-11-06T16:25:52+03:00
Происшествия

"Там до сих пор лужа крови": в Самаре неизвестные зверски убили пенсионера у детского сада

По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемых до сих пор нет
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители продолжают расследованиеПравоохранители продолжают расследованиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователи Самары расследуют жестокое убийство. Вечером в прошлый четверг, 31 октября, неизвестные на улице Гастелло лишили жизни 73-летнего пенсионера.

- Это случилось недалеко от детского сада № 8, во дворе дома 41-45. Говорят, ему нанесли несколько ножевых ранений. Кровь там до сих пор осталась. Полицейские ходили по домам, опрашивали, что к чему, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" местный житель Геннадий Семенов (имя изменено).

Правоохранители проверяли несколько человек на причастность к преступлению, но сейчас задержанных по-прежнему нет.

- Смерть поступила от колото-резанного ранения шеи. Подозреваемые устанавливаются. Причина случившегося тоже, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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