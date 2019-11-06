Из инженеров в полицейские: в Тольятти назначили нового начальника отдела ГИБДД

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-06T16:32:17+03:00

Андрей Капунов трудится в правоохранительных органах уже более 20 лет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В отделе ГИБДД Тольятти произошли кадровые перестановки. Ведомству подыскали нового руководителя. Этот пост занял подполковник полиции Андрей Капунов.

- Андрей Капунов назначен начальником отдела ГИБДД У МВД России по Тольятти приказом руководителя ГУ МВД по Самарской области от 1 ноября 2019 года, - сообщили в облГлавке.

Андрею Капунову 45 лет. Родился он в Пензе. В 1997 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «инженер-электромеханик». В 2005 году Адрей Капунов отучился в самарском филиале Саратовского юридического института МВД России. Службу в полиции он начал в декабре 1997 года с должности инспектора ДПС в Тольятти. В дальнейшем он работал в ГИБДД Тольятти, Ставропольского района и в Жигулевске. С 2014 года Андрей Капунов занимал должность замначальника отдела ГИБДД Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU