Помехи на экране: у самарцев могут слететь настройки цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-06T18:55:29+03:00

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12 ноября некоторым жителям региона придется перенастраивать каналы цифрового телевидения. Это связано с техническими работами РТРС по изменению настроек передающего оборудования первого областного мультиплекса. Например, в цифровом формате начнут выходить в эфир программы региональных каналов, а местные новости и телепередачи можно будет смотреть на телеканале "Общественное телевидение России". Об этом на видеоконференции сообщил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.

- В то время, когда работы будут завершены и сигнал первого мультиплекса начнет транслироваться с измененными параметрами, может произойти сброс настроек на некоторых моделях телевизоров у населения. В Самарской области начало подачи в эфир телесигнала с измененными параметрами начнется с 11 по 12 ноября. Зрителям нужно будет перенастроить свои телеканалы, — сказал Станислав Казарин.

Как перенастроить телевизор после сбоя 12 ноября: в меню телевизора или приставки с помощью пульта выбрать пункт «настройка» — «автопоиск». Кроме того, можно перенастроить аппаратуру вручную. Для этого выберите в меню пункт «настройка каналов» — «ручной поиск», дециметровый диапазон (UHF) и частотный канал «SN». Ширину полосы или полосу пропуска стоит задать в количестве 8 МГц и укажите «ТВК» или частоту трансляции первого и второго мультиплексов в вашем населенном пункте.

Уточнить «ТВК» и частоты трансляции пакетов ЦЭТВ в конкретном населенном пункте можно на сайте «смотрицифру.ру» в разделе «главная»/ «телезрителям» / «строительство сети цифрового ТВ». На этом же сайте можно найти информацию по выбору, подключению и настройке ЦЭТВ в разделе «главная» / «телезрителям» / «все для приема».

Если возникли затруднения, обращайтесь по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02 или ищите информацию на сайтах www.ртрс.рф или смотрицифру.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU