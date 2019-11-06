Со дна Волги подняли полузатонувший теплоход
Полузатопленный и частично разрушившийся теплоход «ПП-11» в районе базы отдыха «Родничок» напротив пристани села Рождествено обнаружили во время рейда сотрудники Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры еще в прошлом году
- Обследования показали, что теплоход утратил свои целевые свойства, разрушен, частично затоплен и фактически является промышленным отходом, - сообщили в прокуратуре.
Выяснилось, что судно принадлежит самарскому МП «Трамвайно-Троллейбусное управление» - когда-то давно оно катало по реке водителей и кондукторов. Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что раритету в воде не место и выдали собственнику предписание освободить акваторию. А поскольку директор МП не поторопился выполнить эти требования, правоохранители направили иск в суд. Эта мера оказалась действенной, и по решению суда полузатопленный теплоход все-таки убрали из реки.
ИСТОЧНИК KP.RU