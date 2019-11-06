2019-11-06T20:32:15+03:00
Общество

«Пожертвовал бородой»: боец из Самарской области ради участия в соревнованиях экстренно побрился

Ольга НОВИКОВА
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Фото: ktv-ray.ruФото: ktv-ray.ru
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В Тольятти завершилась Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава». Крупнейшее в стране мультиспортивное мероприятие по единоборствам продолжалось 11 дней. Частью соревнований стало также первенство региона по тайскому боксу. Один из его участников – сызранский боец Игорь Прокуденко, выступающий в весовой категории до 86 кг – неожиданно столкнулся с небанальной проблемой.

- На соревнования боец приехал с небольшой аккуратной бородой, но по всероссийским правилам участник должен быть гладко выбрит,- рассказали организаторы.

Над спортсменом нависла гроза недопуска к соревнованиям, и он не колебался ни минуты. В короткий промежуток времени перед взвешиванием он успел раздобыть бритву и сбрить бороду.

К слову, столь решительная жертва принесла бойцу удачу – он занял в состязании первое место и вошел в состав сборной Самарской области по тайскому боксу. И теперь ему предстоит выступить на международном Кубке Содружества, который пройдет с 8 по 13 декабря в Нижнем Новгороде.

В общей сложности на тольяттинской спартакиаде «Непобедимая Держава-2019» отмечено рекордное количество видов спорта и фестивальных дисциплин – 44. Участниками стали более семи тысяч человек из 42-х регионов России и восьми зарубежных государств. На соревнованиях было разыграно 1550 комплектов медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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