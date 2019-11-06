«Символ дружбы»: в Тольятти наконец-то открылся Итальянский сквер

СЕГОДНЯ 22:04 2019-11-06T22:10:29+03:00

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Сегодня в Тольятти открылся долгожданный Итальянский сквер на пересечении Приморского бульвара и ул. Революционной, возле ДС «Волгарь» и стадиона «Торпедо». Напомним, в его основу легли идеи молодого итальянского архитектора из Неаполя Андреа Скопеллити. Он предложил создать на территории бывшего пустыря многофункциональное пространство с традиционными итальянскими элементами.

- Наш город давно и тесно связан с Италией, с тех пор, как было принято решение о строительстве в Тольятти Волжского автомобильного завода с участием иностранных партнеров. Сквер станет символом дружбы нашего города с Италией и новым любимым местом отдыха горожан, - считает глава города Сергей Анташев.

На благоустройство Итальянского сквера было выделено 61, 4 млн рублей. Здесь появился сквер с пешеходной зоной из брусчатки, велодорожкой, детскими игровыми комплексами, зоной воркаута и спортплощадкой. Строители укрепили чашу действующего у «Волгаря» фонтана и установили ограждение. Изюминкой сквера станут домик-беседка, ротонда и арка. А также символ дружбы и взаимодействия Италии и России – памятный знак в виде пересеченных колец

Планируется, что уже в будущем году в сквере появится памятник Пальмиро Тольятти.

А еще место отдыха летом украсят десятки деревьев, сотни кустарников и тысячи цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU