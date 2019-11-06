2019-11-06T22:10:29+03:00
Общество

«Символ дружбы»: в Тольятти наконец-то открылся Итальянский сквер

Он станет музеем под открытым небом
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Фото: администрация ТольяттиФото: администрация Тольятти
Изменить размер текста:

Сегодня в Тольятти открылся долгожданный Итальянский сквер на пересечении Приморского бульвара и ул. Революционной, возле ДС «Волгарь» и стадиона «Торпедо». Напомним, в его основу легли идеи молодого итальянского архитектора из Неаполя Андреа Скопеллити. Он предложил создать на территории бывшего пустыря многофункциональное пространство с традиционными итальянскими элементами.

- Наш город давно и тесно связан с Италией, с тех пор, как было принято решение о строительстве в Тольятти Волжского автомобильного завода с участием иностранных партнеров. Сквер станет символом дружбы нашего города с Италией и новым любимым местом отдыха горожан, - считает глава города Сергей Анташев.

На благоустройство Итальянского сквера было выделено 61, 4 млн рублей. Здесь появился сквер с пешеходной зоной из брусчатки, велодорожкой, детскими игровыми комплексами, зоной воркаута и спортплощадкой. Строители укрепили чашу действующего у «Волгаря» фонтана и установили ограждение. Изюминкой сквера станут домик-беседка, ротонда и арка. А также символ дружбы и взаимодействия Италии и России – памятный знак в виде пересеченных колец

Планируется, что уже в будущем году в сквере появится памятник Пальмиро Тольятти.

А еще место отдыха летом украсят десятки деревьев, сотни кустарников и тысячи цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Миллионы на рельсы": к Крутым Ключам могут все-таки провести трамвайную линию
«Пожертвовал бородой»: боец из Самарской области ради участия в соревнованиях экстренно побрился
Со дна Волги подняли полузатонувший теплоход
Помехи на экране: у самарцев могут слететь настройки цифрового ТВ
«Мусорят метры, а не люди»: в Самаре не смогли обжаловать нормативы по вывозу ТКО
Из инженеров в полицейские: в Тольятти назначили нового начальника отдела ГИБДД
"Там до сих пор лужа крови": в Самаре неизвестные зверски убили пенсионера у детского сада
Угрожал убийством: в Чапаевске парня будут судить за изнасилование 14-летней девочки
В Чапаевске на 8 лет отправили в колонию поставщицу спайса и героина
В Самаре командир самолета отказался везти пассажира из Читы в Турцию
Трое самарцев попали под суд за игру в покер в банкетном зале гостиницы
Дептранс Самары опроверг информацию о снижении установленной платы за проезд по карте
Под Самарой легковушка столкнулась с фурой и вылетела в кювет: пострадали два человека
Greenpeace рассказал, чем загрязняют берега водоемов в Самарской области
Самарский бизнесмен Владимир Кошелев предложил оказывать помощь застройщикам во время перехода на новые правила финансирования
Обыск у крымской чиновницы: в СИЗО у Светланы Моравской изъяли лекарства и еду
Самарцы смогут посмотреть Парад Памяти на площади Куйбышева, не выходя из дома