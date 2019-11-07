В Тольятти водитель «Калины» сбил на «зебре» пешехода и врезался в Datsun
В среду, 6 ноября, в 17:20 на улице Матросова в Тольятти произошло двойное ДТП, в котором пострадал пешеход. Участниками аварии стали автомобили «Лада Калина», Datsun on-DO и 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 36-летний водитель отечественного автомобиля, двигаясь в направлении улицы Баныкина, в районе дома № 70 по улице Матросова, наехал на пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а потом он выехал на встречную полосу и врезался в Datsun on-DO, - рассказали полицейские.
В результате случившегося пешеход получил травмы. Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU