2019-11-07T08:39:35+03:00
Общество

«Везла для себя и семьи»: самарские таможенники нашли в багаже иностранки 32 шубы без документов

Уроженка Казахстана пыталась выдать товар на продажу за меховые изделия для личного пользования
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
Изменить размер текста:

Самарские таможенники задержали в аэропорту Оренбурга крупную партию контрафакта. Они нашли у одной из пассажирок рейса из Антальи 32 меховые шубы, которые она везла якобы для родственников.

- Незадекларированный товар был обнаружен в багаже 31-летней гражданки Республики Казахстан. Она рассказала, что везла шубы для себя и членов своей семьи. Однако проверка показала, что женщина пыталась ввезти товар, предназначенный для предпринимательской деятельности, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Все шубы у бизнесвумен забрали и отправили на экспертизу, чтобы выяснить их рыночную стоимость. Что касается самой женщины, то на нее за нарушение законодательства Евразийского экономического союза составили протокол по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кот-пилот, пегас и Зигзаг из «Утиных историй»: в ЦСК ВВС выбирают маскот
На улицы Самары возвращается троллейбус № 10
Между Сызранью и Бестужевкой закрыли паромную переправу
С заботой о людях. «АКОМ» установил бесплатную зарядную станцию в аэропорту Курумоч
В Самаре направят более 16 млн рублей на реконструкцию «Ракеты» и создание планетария
Дети есть - жилье будет: в Самарской области многодетному отцу дадут 2,7 млн рублей на квартиру
В Самарской области водитель на Lexus опрокинулся в кювет и попал в больницу
Волейбольная «Нова» уступила «Газпрому-Югре» в матче чемпионата России
В Самаре выделят деньги на реконструкцию улицы XXII Партсъезда
На КуйбышевАзоте добились снижения расхода ресурсов
Забыли про квартиру и машины: самарских депутатов поймали на попытке скрыть свои доходы
Гандболистки «Лады» уступили «Ростов-Дону» в матче чемпионата России
В Самаре бизнесмен пугал чиновников ФСБшниками, чтобы получить с них денег
В Самаре владелец коттеджа на 9-ой просеке оставил без холодной воды школу-интернат и своих соседей
Самарские программы начнут транслировать по федеральному каналу ОТР
Как услуга автоследования поможет инвестору заработать на фондовом рынке?
В Сызрани выясняют, кто испортил воздух в городе
Неудачный обгон: женщина на Kia устроила ДТП с двумя фурами на трассе под Самарой
Антон, Тимофеев и Чернов не помогут «Крыльям Советов» в матче против «Спартака»
Видимость до 500 метров: дороги Самарской области заволокло туманом
Школу в микрорайоне «Новая Самара» могут достроить раньше срока - к 1 сентября 2020 года