«Везла для себя и семьи»: самарские таможенники нашли в багаже иностранки 32 шубы без документов

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-07T08:39:35+03:00

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Самарские таможенники задержали в аэропорту Оренбурга крупную партию контрафакта. Они нашли у одной из пассажирок рейса из Антальи 32 меховые шубы, которые она везла якобы для родственников.

- Незадекларированный товар был обнаружен в багаже 31-летней гражданки Республики Казахстан. Она рассказала, что везла шубы для себя и членов своей семьи. Однако проверка показала, что женщина пыталась ввезти товар, предназначенный для предпринимательской деятельности, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Все шубы у бизнесвумен забрали и отправили на экспертизу, чтобы выяснить их рыночную стоимость. Что касается самой женщины, то на нее за нарушение законодательства Евразийского экономического союза составили протокол по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».

ИСТОЧНИК KP.RU