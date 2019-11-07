Видимость до 500 метров: дороги Самарской области заволокло туманом
Автомобилистов призывают быть внимательнее за рулем
Туман продержится в Самарской области всю первую половину дняФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Всему виной туман, который нагрянул в регион утром в четверг, 7 ноября.
- По данным гидрометеоцентра, туман в области будет держаться всю первую половину дня. Видимость до 500 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, не делать резких маневров и не превышать скорость. При тумане стоит включить габаритные огни и противотуманные фары. Специалисты отмечают, что дальний свет фар при таких погодных условиях включать нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU