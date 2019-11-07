Антон, Тимофеев и Чернов не помогут «Крыльям Советов» в матче против «Спартака»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-07T09:37:43+03:00

Самарцы начали подготовку к матчу со "Спартаком", который пройдет в Москве 9 ноября Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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В среду, 6 ноября, «Крылья Советов» начали подготовку к новому матчу. В эту субботу, 9 ноября, им предстоит сыграть в Москве на стадионе «Открытие Арена». К сожалению, несколько игроков самарской команды не смогут принять участие в матче. Это Паул Антон, Артем Тимофеев и Никита Чернов.

- Паул Антон из-за травмы не будет играть в оставшихся матчах этого года. Артем Тимофеев не сможет сыграть со «Спартаком» из-за арендного соглашения, а Никита Чернов — из-за перебора желтых карточек, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Что касается Александра Анюкова, который отбыл двухматчевую дисквалификацию, и Срджана Мияйловича, пропустившего матч с «Рубином», то они примут участие в игре со «Спартаком». Отметим, что на этом матче будет работать система VAR.

ИСТОЧНИК KP.RU