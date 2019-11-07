2019-11-07T10:00:26+03:00
Происшествия

Неудачный обгон: женщина на Kia устроила ДТП с двумя фурами на трассе под Самарой

В аварии пострадали два человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Легковушка столкнулась с двумя фурами и вылетела в кюветЛегковушка столкнулась с двумя фурами и вылетела в кюветФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стали известны подробности аварии, которая произошла днем в среду, 6 ноября, на 40 км 750 м «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Волжском районе. Там столкнулись автомобиль Kia Rio и два большегруза: «Вольво» и «МАН».

- 32-летняя женщина, двигаясь на легковом автомобиле со стороны поселка Просвет в направлении села Домашкины Вершины, нарушила правила обгона и столкнулась со встречной фурой «Вольво», которая ехала без груза. После этого большегруз отбросило на автомобиль «МАН», который вез более 1,6 тысяч кг молочных сосисок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Один из грузовиков после ДТП оказался в кювете Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Один из грузовиков после ДТП оказался в кюветеФото: ГУ МВД России по Самарской области

После этого автомобиль KIA столкнулся с фурой «МАН», а затем легковушка съехала в правый кювет. Там же оказался и большегруз «Вольво». В результате произошедшего пострадали автомобилистка и ее 54-летняя пассажирка. Первой назначили амбулаторное лечение, а вторую с травмой головы госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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