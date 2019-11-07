2019-11-07T10:29:31+03:00
Общество

В Сызрани выясняют, кто испортил воздух в городе

Химический запах идет с одного из предприятий, но его вину доказать не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока проверки не выявили ничего опасного в воздухе СызраниПока проверки не выявили ничего опасного в воздухе СызраниФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани выясняют, откуда в городе появился неприятный химический запах. В среду, 6 ноября, в ЕДДС поступило 12 жалоб на вонь в Юго-Западном районе, в районе Образцовской площадки и в поселке Хитрый. Пока проверки ничего опасного в воздухе не выявили.

- По информации подвижной лаборатории, 6 ноября были проведены исследования качества атмосферного воздуха. Они проводились в разное время и в разных районах города. Никаких превышений в воздухе обнаружено не было, - сообщает пресс-служба мэрии Сызрани.

По словам экологов, неприятный запах в городе мог появиться из-за порывов юго-западного ветра, низкой облачности и отсутствия вертикального движения воздуха. Как удалось выяснить специалистам, запах идет со стороны АО «СНПЗ», но доказать вину предприятия не удалось. К слову, лаборатория, которая исследовала воздух, относится к предприятию.

Сегодня, 7 ноября, в Юго-Западном районе Сызрани вновь проверят качество воздуха. На этот раз туда отправится лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области в Сызрани».

ИСТОЧНИК KP.RU

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