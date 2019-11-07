Самарские программы начнут транслировать по федеральному каналу ОТР
Программы самарского телеканала «Губерния» появятся на федеральном телеканале «Общественное телевидение России». Жители региона смогут смотреть их в «цифре» с 29 ноября.
- Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 на девятой кнопке, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Отметим, что местные программы будут транслироваться без рекламы. Это будут новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни Самарской области.
Напомним, чтобы включить региональные программы в «цифру» потребуется перенастроить сеть. Технические работы пройдут в ночь с 11 на 12 ноября. Они могут привести к сбросу настроек. Если это произойдет, то придется провести автоматическую или ручную перенастройку телеканалов.
ИСТОЧНИК KP.RU