2019-11-07T10:54:12+03:00
Общество

Самарские программы начнут транслировать по федеральному каналу ОТР

Жители региона смогут смотреть в «цифре» передачи телеканала «Губерния»
Илона МАЙСКАЯ
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Увидеть региональные программы на федеральном канале можно будет утром и вечеромУвидеть региональные программы на федеральном канале можно будет утром и вечеромФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Программы самарского телеканала «Губерния» появятся на федеральном телеканале «Общественное телевидение России». Жители региона смогут смотреть их в «цифре» с 29 ноября.

- Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 на девятой кнопке, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Отметим, что местные программы будут транслироваться без рекламы. Это будут новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни Самарской области.

Напомним, чтобы включить региональные программы в «цифру» потребуется перенастроить сеть. Технические работы пройдут в ночь с 11 на 12 ноября. Они могут привести к сбросу настроек. Если это произойдет, то придется провести автоматическую или ручную перенастройку телеканалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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