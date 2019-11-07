В Самаре бизнесмен пугал чиновников ФСБшниками, чтобы получить с них денег

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-07T11:47:53+03:00

Но и госслужащие оказались не лыком сшиты: сдали «помощничка» с потрохами, да еще и помогли задержать его с поличным

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- Есть информация, что ваш телефон уже полгода как прослушивают сотрудники ФСБ, возможны провокации, если до конца года ситуацию не решить, может произойти беда, - услышав такое заявление, две женщины переполошились. Обе на тот момент работали в департаменте лицензирования и государственного контроля министерства промышленности и торговли Самарской области.

Помощь свою им предложил человек надежный - директор ООО «АлкоХолдинг» Александр Григорович. Его контору периодически проверяли, но все там было нормально – предприниматель работал вполне легально, поэтому и отношения с ним были рабочие, но хорошие.

Только вот сумму за решение проблем он им «зарядил» совсем недружественную – по 200 тысяч рублей с каждой. Еще и пригрозил: не найдете денег в ближайшее время, потом придется платить гораздо больше - миллион.

Дамы немного подумали, посоветовались друг с другом, да и решили: где наша не пропадала. Пришли в ФСБ, а там опера только руками развели: мол, знать не знаем, кто вы такие, никто за вами не следил.

Стали разбираться, что к чему, обеим сотрудницам минпропа предложили поучаствовать в оперативном эксперименте, проинструктировали, как нужно себя вести и что говорить.

11 февраля этого года после получения денег Александра Григоровича «тепленьким» взяли сотрудники УФСБ России по Самарской области.

- Опера подложили мне в карман целую пачку денег! – уверял впоследствии бизнесмен суд. – Я хотел всего-навсего 200 тысяч, то есть с каждой по 100. Я в принципе сначала ничего подобного не планировал, просто хотел, чтобы ко мне лучше относились, вот и намекнул этим двум, что осторожнее надо быть.

Далее, по словам Григоровича, дамы так распереживались, что он решил: было бы глупо не воспользоваться ситуацией. Так и родился этот «идеальный» план.

- Он говорит неправду, деньги я передавала ему лично в руки, - заявила в суде одна из потерпевших. – Мы были на парковке возле торгового центра, он подсел к нам в машину на заднее сиденье. Я достала деньги, которые специально были без конверта. Их я отдала лично в руки Григоровичу, а он сунул их во внутренний карман куртки. После этого я подала условный знак сотрудникам ФСБ.

По версии следствия, Григорович просто пытался избавиться от денег, бросив их на пол машины. Но купюры были обработаны специальным составом, который «подсветил» руки мужчины.

Следственный комитет, а потом и суд действия самарского бизнесмена посчитали мошенничеством в крупном размере. Недавно Александра Григоровича признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком еще на два года. Плюс предпринимателя обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU