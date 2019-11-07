2019-11-07T11:50:35+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» уступили «Ростов-Дону» в матче чемпионата России

Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 20:27
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас тольяттинки идут на втором месте в чемпионате России. Фото: ГК "Лада".Сейчас тольяттинки идут на втором месте в чемпионате России. Фото: ГК "Лада".
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Женский гандбольный клуб «Лада» уступил лидеру чемпионата России и действующему чемпиону клубу «Ростов-Дон». Матч российской Суперлиги проходил в Тольятти и завершился со счетом 20:27.

- Просматривая все игры «Ростов-Дона», в том числе в Лиге Чемпионов, я пришёл к выводу, что контратака у него сейчас сильнейшая в Европе, - приводит слова главного тренера «Лады» Алексея Алексеева пресс-служба клуба. - Не могу сказать, что мы совсем не успевали возвращаться, однако все равно опаздывали на чуть-чуть. А это и определяет класс соперников. У Ростова он выше. Хотя по настрою у меня к девочкам претензий нет.

Сейчас тольяттинки идут на втором месте в чемпионате России. Они отстают от ростовчанок на четыре очка. В следующем туре «Лада» примет в Автограде клуб «АГУ-Адыиф». Матч пройдет 13 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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