Забыли про квартиру и машины: самарских депутатов поймали на попытке скрыть свои доходы
Пять депутатов Промышленного района Самары "попались" на неверном заполнении декларации о доходах за прошлый год. Они "забывали" про то, что у их семьи есть бизнес, автомобили, недвижимость и иные доходы, которые они обязаны указывать.
- К примеру, в одной из деклараций не была указана квартира, оформленная на супругу депутата, - рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары.
Еще два народных избранника "забыли" про то, что в 2018 году продали свои машины - так "потерялся" доход на сумму более миллиона рублей.
Надзорное ведомство внесло представление в адрес руководителя проштрафившихся депутатов, но ответ о том, как их накажут, пока не получен.
ИСТОЧНИК KP.RU