2019-11-07T12:09:22+03:00
Общество

Забыли про квартиру и машины: самарских депутатов поймали на попытке скрыть свои доходы

нарушения выявили прокуроры Промышленного района
Александра БУДАЕВА
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Часть дохода самарских депутатов могла остаться неучтеннойЧасть дохода самарских депутатов могла остаться неучтенной
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Пять депутатов Промышленного района Самары "попались" на неверном заполнении декларации о доходах за прошлый год. Они "забывали" про то, что у их семьи есть бизнес, автомобили, недвижимость и иные доходы, которые они обязаны указывать.

- К примеру, в одной из деклараций не была указана квартира, оформленная на супругу депутата, - рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары.

Еще два народных избранника "забыли" про то, что в 2018 году продали свои машины - так "потерялся" доход на сумму более миллиона рублей.

Надзорное ведомство внесло представление в адрес руководителя проштрафившихся депутатов, но ответ о том, как их накажут, пока не получен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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