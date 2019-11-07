Волейбольная «Нова» уступила «Газпрому-Югре» в матче чемпионата России

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-07T12:17:18+03:00

Изменить размер текста: A A

«Нова» проиграла третий матч на старте чемпионата России по волейболу среди мужчин. В среду, 6 октября, команда из Самарской области уступила в Сургуте местному клубу «Газпром-Югра». Матч завершился в трех сетах 3:0 - 25:20, 25:20, 25:14. Самым результативным игроком в составе «Новы» стал Александр Чефранов, который набрал 11 очков.

- Я уже говорил, что у нас новая команда, очень много новых игроков. Пока мы работаем над своей игрой. В этом смысле мы играем не против кого-то, мы сами себе соперник. Диагональный Музай хорошо отыграл, но не в нем проигрыш. Проигрыш в том, что у нас нет слаженности, четкости действий. Это непростое дело. Команду сделать – надо время, - приводит слова наставника «Новы» Александра Горбаткова пресс-служба команды.

В следующем туре команда из Самарской области сыграет на выезде против «Динамо-ЛО». Матч запланирован на 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU