Дети есть - жилье будет: в Самарской области многодетному отцу дадут 2,7 млн рублей на квартиру

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-07T12:50:10+03:00

У Станислава Доблера 10 детей и ему помогут улучшить жилищные условия из губернаторского фонда

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В Самарской области из резервного фонда Губернатора Самарской области выделят 2,7 млн рублей многодетному отцу на покупку жилья. У Станислава Доблера 10 детей, четыре мальчика и шесть девочек. Субсидию большая семья, как говорится в постановлении за подписью Виктора Кудряшова, получит на покупку жилья не менее 69 кв.м.

В документе также прописано, что субсидию придется вернуть, если уполномоченный орган самоуправления будет расходовать ее не так, как это оговорено. Также обратно перечислить нужно будет остаток, если жилье получится купить дешевле.

Сам Станислав работает инженером на АвтоВАЗе, имеет несколько патентов. Многодетная семья живет в Тольятти, первый сын у Станислава и Любови появился в 2002 году.

ИСТОЧНИК KP.RU