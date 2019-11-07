2019-11-07T12:59:33+03:00
Общество

С заботой о людях. «АКОМ» установил бесплатную зарядную станцию в аэропорту Курумоч

Пассажиры теперь могут совершенно бесплатно подзарядить свои гаджеты
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Лидер отечественной аккумуляторной промышленности – компания «АКОМ» установила первую брендированную зарядную станцию в международном аэропорту Курумоч (Самара). Пассажиры могут теперь совершенно бесплатно подзарядить свои гаджеты.

Зарядная станция«АКОМ» – это современная конструкция, включающая 4 розетки и 16 USB-портов, к которым можно подключить смартфон, ноутбук или внешний аккумулятор. Помимо возможности подзарядки своего электронного помощника, каждый желающий сможет ознакомиться с информацией о новинках завода АКОМ, узнать о новых технологиях – EFB,AGM и PUNCH, а также получить информацию о преимуществах линеек аккумуляторов, выпускаемых на заводе. Все это возможно благодаря четырем видео экранам, размещенным на конструкции.Расположена станция в зале ожидания внутренних рейсов.Воспользоваться сервисом АКОМ пассажиры аэропорта могут круглосуточно и совершенно бесплатно.

Зарядная станция в Курумоч – первый этап в реализации масштабного федерального проекта «Зарядись энергией АКОМ»! Протестировав зарядную станцию в самарском аэропорту, компания планирует осваивать и другие города, чтобы как можно большее количество людей смогло пользоваться данной услугой и путешествовать комфортно с энергией АКОМ.

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@TrueKPRU
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