Между Сызранью и Бестужевкой закрыли паромную переправу

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-07T13:17:41+03:00

Паром не будет ходить по Волге до следующей весны / Фото: parom63.ru

В этом году судно СП-101 больше не будет ходить по Волге

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В Самарской области закрыли еще одну переправу. Теперь по Волге не будет ходить паром, который курсировал по маршруту «Сызрань — Бестужевка».

- Паром прекратил свое хождение с 4 ноября. Он возобновит движение весной 2020 года, когда откроется навигация по Волге, - сообщили владельцы судна на своем сайте.

Напомним, что судно СП-101 курсировал из Сызрани в Нижне-Сызранские хутора в селе Бестужевка три раза в день: утром, в обед и вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU