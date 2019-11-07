2019-11-07T13:56:50+03:00
Спорт

Кот-пилот, пегас и Зигзаг из «Утиных историй»: в ЦСК ВВС выбирают маскот

Пока на голосовании 10 вариантов, еще 19 клуб покажет позже
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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У самарских «летчиков» будет свой талисман.У самарских «летчиков» будет свой талисман.
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В самарском хоккейном клубе ЦСК ВВС открыли голосование за талисман команды. Маскота будут выбирать в четыре этапа, всего в голосовании будут участвовать 29 талисманов, сообщили в пресс-службе ЦСК ВВС.

- 1-3 этапы – из каждой из трех групп макетов выберут по три, которые наберут наибольшее количество голосов. В финал попадут девять маскотов. По макету победителя сошьют костюм, который станет талисманом команды, - говорится в сообщении.

Сейчас проголосовать можно за один из 10 вариантов возможного талисмана «летчиков». Среди них – кот-пилот, пегас, пингвин, белый медведь, утка-пилот из мультсериала «Утиные истории» Зигзаг МакКряк.

Посмотреть варианты и проголосовать за понравившийся можно в группе ЦСК ВВС ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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