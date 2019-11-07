Кот-пилот, пегас и Зигзаг из «Утиных историй»: в ЦСК ВВС выбирают маскот
В самарском хоккейном клубе ЦСК ВВС открыли голосование за талисман команды. Маскота будут выбирать в четыре этапа, всего в голосовании будут участвовать 29 талисманов, сообщили в пресс-службе ЦСК ВВС.
- 1-3 этапы – из каждой из трех групп макетов выберут по три, которые наберут наибольшее количество голосов. В финал попадут девять маскотов. По макету победителя сошьют костюм, который станет талисманом команды, - говорится в сообщении.
Сейчас проголосовать можно за один из 10 вариантов возможного талисмана «летчиков». Среди них – кот-пилот, пегас, пингвин, белый медведь, утка-пилот из мультсериала «Утиные истории» Зигзаг МакКряк.
Посмотреть варианты и проголосовать за понравившийся можно в группе ЦСК ВВС ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU