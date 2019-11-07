В Самаре женщина зарезала свою подругу и вынесла ее труп на мороз

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-07T14:20:41+03:00

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В Промышленном районном суде Самары огласили приговор 47-летней местной жительнице. Татьяну Р. признали виновной в убийстве своей знакомой Зинаиды Г.

Трагедия произошла ночью 16 февраля. Женщины распивали спиртное в квартире дома № 98 на улице Ставропольской и в ходе разговора между ними завязалась ссора. Татьяна не смогла справиться с эмоциями, схватила нож и ударила свою оппонентку в грудь, повредив той сердце.

На ранении обвиняемая не остановилась. Он выволокла жертву из своей квартиры и оставила на улице - без оказания медицинской помощи, верхней одежды и обуви. После Татьяна вернулась домой и замыла следы крови. Оперативники задержали подозреваемую практически сразу после того, как был обнаружен труп.

- Подсудимая признала вину частично, подтвердив, что ранила знакомую ножом, но не хотела ее убивать. Однако ее вина в убийстве была доказана собранными материалами и показаниями свидетелей. Суд с учетом мнения гособвинителя признал ее виновной и приговорил к 6 годам колонии общего режима, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

ИСТОЧНИК KP.RU