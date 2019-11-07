В Самарской области рабочий сорвался с крыши пятиэтажного дома

СЕГОДНЯ 14:38 2019-11-07T14:38:20+03:00

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Утром в четверг, 7 ноября, на улице Калинина в Новокуйбышевске произошло ЧП. Там с крыши дома № 5А упал мужчина, пишет gorodnsk63.ru.

По предварительным данным, пострадавший был в числе рабочих, которые проводили капитальный ремонт крыши пятиэтажки. Насколько известно, мужчина не был закреплен страховочным тросом.

Для пострадавшего вызвали скорую помощь. Он получил множественные травмы. Медики оказали ему необходимую помощь на месте и увезли в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU