2019-11-07T14:38:20+03:00
Происшествия

В Самарской области рабочий сорвался с крыши пятиэтажного дома

Мужчина занимался ремонтом кровли
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшего с различными травмами увезли в больницуПострадавшего с различными травмами увезли в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром в четверг, 7 ноября, на улице Калинина в Новокуйбышевске произошло ЧП. Там с крыши дома № 5А упал мужчина, пишет gorodnsk63.ru.

По предварительным данным, пострадавший был в числе рабочих, которые проводили капитальный ремонт крыши пятиэтажки. Насколько известно, мужчина не был закреплен страховочным тросом.

Для пострадавшего вызвали скорую помощь. Он получил множественные травмы. Медики оказали ему необходимую помощь на месте и увезли в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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