Глава Самары поручила дорожникам не затягивать сроки ремонта Заводского шоссе
В Самаре продолжается реконструкция Заводского шоссе. Сейчас дорогу обновляют от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда. Планируется, что работы займут еще один год.
- Сейчас на реконструируемом участке Заводского шоссе рабочие прокладывают инженерные коммуникации и устанавливают ливневые канализации. По плану закончить все работы они должны к ноябрю 2020 года, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
В среду, 6 ноября, на объекте побывала глава города Елена Лапушкина. Она поручила дорожникам закончить все работы в назначенные сроки и без задержек, чтобы не создавать неудобств для горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU