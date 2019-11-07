2019-11-07T15:01:07+03:00
Общество

Глава Самары поручила дорожникам не затягивать сроки ремонта Заводского шоссе

Сдать объект должны до конца 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжается реконструкция Заводского шоссе. Сейчас дорогу обновляют от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда. Планируется, что работы займут еще один год.

- Сейчас на реконструируемом участке Заводского шоссе рабочие прокладывают инженерные коммуникации и устанавливают ливневые канализации. По плану закончить все работы они должны к ноябрю 2020 года, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

В среду, 6 ноября, на объекте побывала глава города Елена Лапушкина. Она поручила дорожникам закончить все работы в назначенные сроки и без задержек, чтобы не создавать неудобств для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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